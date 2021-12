Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind erfasst und leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine zwölfjährige Radfahrerin hat am Mittwoch in Bocholt bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Eine 36-Jährige hatte mit ihrem Wagen gegen 15.50 Uhr die Straße Am Kreuzberg aus Richtung Uhlandstraße kommend befahren. Als die Bocholterin an der Einmündung zur Münsterstraße nach links in diese abbog, kam es zum Zusammenstoß: Das Mädchen hatte bei Grünlicht der Ampel die Münsterstraße überquert. Sie kam ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

