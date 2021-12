Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Hubladebühne kollidiert

Vreden (ots)

An einer aufgeklappten Hubladebühne eines Getränke-Lkw vorbeigeschrappt ist ein schwarzer Wagen in Vreden am Mittwochmorgen. Der Fahrer setzte mit seinem Fahrzeug mit Kastenwagenaufbau die Fahrt zunächst wenige Meter fort. Dann hielt er an, sah nach den Schäden an seinem Wagen, stieg wieder ein und fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen auf der Twicklerstraße kam es gegen 10.00 Uhr. Der Unbekannte war aus Richtung Zur Synagoge in Richtung Butenwall unterwegs. Den Fahrer beschrieben Zeugen wie folgt: circa 60 bis 70 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit grau-braunem meliertem Haar. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

