Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Räuberischer Diebstahl im Kaufhaus

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr entwendeten ein 35-Jähriger und ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus einem Kaufhaus im Mannheimer Quadrat P1 mehrere Parfumflacons im Gesamtwert von über 500 Euro. Nachdem die Männer die Parfums in ihre Rucksäcke und Taschen gesteckt hatten und das Geschäft verlassen wollten, wurden sie von den Ladendetektiven des Kaufhauses angesprochen. Während sich der 20-jährige Verdächtige kooperativ zeigte und einem Detektiv in sein Büro folgte, wehrte sich der 35-jährige vehement mit Schlägen und Tritten gegen die vorläufige Festnahme. Hierbei erlitten zwei der Ladendetektive leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat außerdem gegen beide Männer die Ermittlungen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell