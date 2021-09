Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210927.1 Kreis Plön: Mehrere schwere Verkehrsunfälle im Kreisgebiet

Kreis Plön (ots)

Sonntag kam es im Kreis Plön zu drei schweren Unfällen, bei denen die Beteiligten jeweils schwere, in einem Fall lebensbedrohliche, Verletzungen erlitten. Zwei Personen verunfallten ohne Einwirkung anderer Fahrzeuge. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem VW Käfer die Kreisstraße 6 aus Schillsdorf kommend in Richtung Hollenbek. Als der Mann nach links auf ein Grundstück der Straße Altbokhorst einbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Kradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 65 Jahre alte Fahrer der Suzuki erlitt hierbei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

In Tröndel verunfallte gegen 15:50 Uhr ein 70 Jahre alter Motorradfahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs. Er befuhr die Strecke von Darry bis Emkendorf, als er in Höhe der Einmündung Hessenstein die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und gegen einen Baum prallte. Der Rettungsdienst stufte die Verletzungen als lebensbedrohlich ein, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus kam.

Ebenfalls ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs kam es gegen 16:45 Uhr in Bendfeld zu einem Unfall einer 58 Jahre alten Opel-Fahrerin. Sie gab an, dass sie auf der Strecke zwischen Köhn und Bendfeld nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verloren habe. Sie prallte gegen einen Baum und kam mit schweren Verletzungen im Straßengraben zum Stehen.

Matthias Arends

