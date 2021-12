Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrerin weicht aus

Entgegenkommender fährt weiter

Gronau (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro entstand in der Nacht zum Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe. Ihr sei ein dunkler Wagen auf ihrer Straßenseite entgegengekommen, schilderte eine 20 Jahre alte Autofahrerin. Die Gronauerin war auf der Kreisstraße 20 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Epe unterwegs, als sie kurz vor dem Bahnübergang nach rechts von der Straße abkam. Dort kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen. Der Entgegenkommende habe seine Fahrt in Richtung Ahaus fortgesetzt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

