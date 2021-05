Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung am Naturfreundehaus

Alfeld.

Am vergangenen Wochenende kam es am Naturfreundehaus Alfeld, Heinrich-Rinne-Str. 35 zu diversen Sachbeschädigungen. Hierbei haben bisher unbekannte Täter Gegenstände mit rotem Sprühlack beschmutzt, den Stacheldraht oberhalb eines Maschendrahtzaunes durchtrennt, sowie ein Hakenkreuz mit rotem Sprühlack auf einem Baumstumpf gesprüht. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen die sich am Wochenende im Bereich des Waldstückes am Naturfreundehaus aufgehalten und Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten Hinweise an die Polizei Alfeld zu geben. (geb)

Polizei Alfeld

Ravenstraße 8, 31061 Alfeld (Leine) Tel. 05181/9116-0

