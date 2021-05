Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorsicht bei Anrufen durch Falsche Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

Am Dienstag, 18.05.2021, kam es im Bereich Alfeld zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen mit dem Phänomen "Falsche Polizeibeamte". Die Täter, welche sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, versuchten immer mit derselben Vorgehensweise Geld von den Opfern zu erlangen. Diesen wurde suggeriert, dass ein Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Nun soll das Opfer durch Zahlung einer hohen Geldsumme die Inhaftierung des Familienmitglieds verhindern. Bei diesen Anrufen wird bewusst das erste Schockmoment der Opfer ausgenutzt. Ebenso werden die Opfer gebeten, dass Telefonat zu halten. So soll ihnen die Möglichkeit genommen werden, selber mit dem besagten Familienmitglied in Kontakt zu treten. Klarstellung: Die Polizei geht niemals wie oben beschrieben vor. Ebenso wird die Polizei niemals Geld von Unfallbeteiligten, deren Angehörigen oder weiteren Personen fordern.

