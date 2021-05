Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, Rauchentwicklung in Flüchtlingsunterkunft

Hildesheim (ots)

Nordstemmen(HN) Am 18.05.2021 gg. 13.42 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in Nordstemmen, dort in der Nähe des Bahnhofs, zu einer Rauchentwicklung gekommen. In dem Haus, welches als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, ist es bei der Zubereitung von Essen auf dem elektr. Herd zu einer starken Rauchentwicklung bzw. Brand gekommen. Vermutlich wurde das Essen kurze Zeit unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen gelassen. Unbeteiligte haben die Feuerwehr gerufen. Der Brand wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, durch die Bewohner, gelöscht. An den Elektrogeräten in der Küche entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Personen wurde nicht verletzt. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

