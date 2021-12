Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Sonne blendet

Laterne nicht gesehen

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 46 Jahre alter Gescheraner am Dienstag bei einem Verkehrsunfall. Die tiefstehende Sonne lugte zwischen den Dächern in einem Wohngebiet an der Dammstraße in Gescher hindurch und blendete den Paketauslieferungsfahrer - so erkannte er eine Straßenlaterne nicht und fuhr dagegen. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 6.000 Euro geschätzt. Für die Weihnachtspost ging der Weg zum Empfänger in einem anderen Fahrzeug weiter.

