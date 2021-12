Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall vor Baustellenampel

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Borken erlitten. Gegen 12.10 Uhr hatte die 43-Jährige die Heidener Straße (L600) in Richtung Borken befahren und verkehrsbedingt an einer Baustellenampel abgebremst. Ein nachfolgender 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Velen prallte auf das Auto der Stadtlohnerin. Dadurch stieß dieses gegen den vor ihr stehenden Wagen einer 50-jährigen Borkenerin. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die leichtverletzte Stadtlohnerin wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

