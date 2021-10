Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch

Lippstadt (ots)

Am Soesttor ist es im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 18:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Unbekannte Täter hebelten an mehreren Fenstern und Türen, durch die sie sich Zugang zu den Räumen verschafften. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Entwendet wurden ein Notebook, ein Akkuschrauber sowie Bargeld. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell