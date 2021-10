Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Mittwoch, gegen 09:55 Uhr, ist es am Nelmannwall zu einem Unfall gekommen. Eine 50-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Walburger-Osthofen-Wallstraße. An der Kreuzung zum Nelmannwall beabsichtigte sie nach links in den Nottebohmweg abzubiegen. Dabei übersah die Soesterin eine 75-jährige Radfahrerin, die vom Nelmannwall kam. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. (wo)

