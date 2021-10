Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall mit Verletzten

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 13:51 Uhr, kam es an der Beckumer Straße zu einem Unfall. Ein 66-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Toyota Corolla auf der Beckumer Straße in Richtung Cappel unterwegs. Er beabsichtigte zu wenden und fuhr dazu in der Einfahrt der WLE. Als er von dort aus nach links abbiegen wollte, übersah er einen in Richtung Cappel fahrenden VW Golf. Der 19-jährige Fahrer des VWs konnte dem Toyota nicht ausweichen. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Dabei wurden beide Fahrer verletzt. Eine 31-jährige Beifahrerin im VW wurde ebenfalls verletzt. Alle drei wurden zur Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000,- EUR geschätzt. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme bis 15:00 Uhr gesperrt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell