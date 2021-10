Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radlerin stürzt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 17:10 Uhr, kam es an der Unterführung Südertor zu einem Unfall. Eine 58-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Fahrrad in Richtung Erwitter Straße unterwegs. Nach einem Fahrfehler stürzte sie und verletzte sich dabei. Sie musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (lü)

