Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht Wagen mit gelben Lackschaden

Soest (ots)

Vom Unfallverursacher blieb im Rahmen der Unfallaufnahme am Montag (11. Oktober) lediglich gelber Lackaufrieb an einem beschädigten schwarzen Hyundai zurück. Der Wagen wurde in der Zeit von Sonntag, 21.20 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, am "Vrischemaiweg" geparkt. Bei seiner Rückkehr stellte der Besitzer einen frischen Unfallschaden mit gelben Lackresten fest. Die Polizei fragt sich nun, wer seit dem Unfallzeitraum einen Wagen mit frischen, gelben Lackabrieb gesehen hat. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegengenommen. (reh)

