Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Stützrad vom Anhänger verloren - 900 Euro Sachschaden

Geseke (ots)

Das verlorene Stützrad eines Anhängers verursachte am Montagmorgen (11. Oktober), gegen 08.20 Uhr, an zwei Fahrzeugen auf der Salzkottener Straße einen Sachschaden von circa 900 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass ein Auto mit Anhänger kurz zuvor die Salzkottener Straße in Richtung Geseke befuhr und circa 150 Meter vor der Einmündung zur Straße "Schanzendrift" sein Stützrad verlor. Zwei nachfolgende Fahrzeuge kollidierten mit dem auf der Fahrbahn liegenden Rad und wurden hierdurch beschädigt. Der Wagen mit dem Anhänger setzte seine Fahrt jedoch fort. Ob er überhaupt den sofortigen Verlust seines Stützrades bemerken konnte, ist fraglich. Die Polizei bittet diesen Autofahrer oder auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

