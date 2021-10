Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Erwitte befuhr am Montag (11. Oktober), gegen 06.30 Uhr, die Erwitter Straße in Richtung Innenstadt, um dann nach links in die Straße "Weingarten" abzubiegen. Hierbei übersah er einen 54-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der ihm auf dem Radweg entgegenkam. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer auf die Motorhaube des Wagens und anschließend auf den Boden. Der 54-Jährige wurde anschließend zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.300 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell