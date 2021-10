Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Bargeld aus Auto entwendet

Anröchte (ots)

Am Montag (11. Oktober), zwischen 22.00 Uhr und 23.25 Uhr wurde aus einem, in der Straße "Zum Schützenplatz" geparkten Wagen, unter anderen Bargeld entwendet. Wie das Auto durch den Dieb geöffnet werden konnte, steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell