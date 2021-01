Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fünf Pkw in Hundsmühlen beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstag, 23. Januar 2021, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 24. Januar 2021, 10:00 Uhr, fünf Pkw in Hundsmühlen und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Täter zerstachen in allen Fällen einen oder mehrere Fahrzeugreifen. Beschädigt wurden folgende Fahrzeuge:

- Mazda in schwarz im Veilchenweg - Audi in schwarz in der Straße "Nordkamp" - Fiat in rot in der Straße "Nordkamp" - Chevrolet in schwarz in der Diedrich-Dannemann-Straße - VW in schwarz in der Rosenallee

Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die an den genannten Örtlichkeiten Beobachtungen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell