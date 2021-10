Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Müllingsen - Kindergartenspielplatz verwüstet

Soest (ots)

Unbekannte kletterten in der Nacht von Sonntag, 18 Uhr, auf Montag (11. Oktober), 7 Uhr, auf das Grundstück eines Kindergartens an der Bördestraße. Dort beschädigten sie unter anderen ein Vogelhäuschen, ein Bobby Car und hebelten einen Holzschuppen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

