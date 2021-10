Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Seitenscheibe von PKW eingeschlagen

Handtasche entwendet

Weeze (ots)

Am Donnerstag (07.10.2021) kam es im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 18:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Hertefeld zu einem PKW Aufbruch.

Ein unbekannter Täter hatte die Seitenscheibe eines geparkten Renaults eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Wagen entwendet. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute.

Eine Zeugin hatte in diesem Zusammenhang eine unbekannte männlicher Person mit einem Fahrrad beobachtet, die sich kurz an dem Renault aufhielt und dann zügig in Richtung Fährsteig wegfuhr. Der Mann hatte dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Jacke.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell