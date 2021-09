Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 29-Jähriger nach Körperverletzung an Partei-Infostand festgenommen: Tatverdächtiger wehrt sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am Samstagvormittag wurden Beamte des Polizeireviers Mitte gegen 10:20 Uhr zu einem Infostand einer Partei auf dem Opernplatz in der Kasseler Innenstadt gerufen, da dort ein Mann Gegenstände beschädigt und ein Mitglied geschlagen haben soll. Bei Eintreffen der Streife wurde der mutmaßliche Täter im Eingangsbereich eines nahegelegenen Kaufhauses von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes am Boden liegend festgehalten. Auch gegen seine Festnahme durch die Polizei setzte sich der alkoholisierte 29-Jährige aus Vellmar aggressiv zur Wehr und beleidigte die Beamten zudem. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, soll der Tatverdächtige unmittelbar zuvor am Infostand der Partei "MLPD" auf dem Opernplatz erschienen und dort lautstark seine Abneigung gegen die Partei kundgetan haben. Laut Zeugen habe der 29-Jährige dann eine Sitzbank umgeschmissen und eine Fahne der Partei zerrissen. Als ihn ein 45 Jahre altes Mitglied der Partei beim Weggehen zur Rede stellen wollte, soll der 29-Jährige ihn gegen die Seite des Kopfes geschlagen haben. Auf den körperlichen Angriff, der unmittelbar vor dem Kaufhaus stattfand, waren die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aufmerksam geworden und hatten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Beamten des Reviers Mitte brachten den 29 Jahre alten und bereits wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen anschließend für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.

