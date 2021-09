Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schnelle Festnahmen nach nächtlichem Einbruch in Lebensmittelmarkt dank Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Die schnelle Festnahme zweier Einbrecher noch auf frischer Tat gelang Streifen der Kasseler Polizei am heutigen frühen Freitagmorgen dank eines aufmerksamen Zeugen. Der 39-Jährige aus Kassel hatte zwei Männer beim Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße, beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Dank seiner Beobachtungen nahm eine Streife des Polizeireviers Mitte einen Tatverdächtigen noch beim Verlassen des Geschäfts fest, während ihre Kollegen vom Polizeirevier Süd-West den mutmaßlichen Komplizen hinter dem Gebäude schnappten. Für die 16 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen. Beide Männer stammen aus Marokko. Aktuell hat nur der 23-Jährige einen Wohnsitz in Deutschland. Die Festgenommenen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten des Hauses des Jugendrechts, Kommissariats 36 der Kasseler Kripo, geführt.

Der Notruf des Zeugen wegen des Einbruchs hatte die Polizei heute Morgen gegen 5 Uhr erreicht. Sofort waren Streifen von verschiedenen Kasseler Polizeirevieren zum Tatort geeilt. Nur eine Minute später nahmen die Beamten des Reviers Mitte bereits den 23-Jährigen beim Verlassen des Geschäfts fest. In seinen Taschen fanden sie rund 20 Schachteln Zigaretten, die er offenbar in dem Markt gestohlen hatte. Wie die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Einbruchs ergaben, hatten die Täter zuvor die Glasschiebetür des Marktes eingetreten, anschließend gewaltsam aufgedrückt und waren so in das Geschäft gelangt. Dort machten sie sich an den Regalen mit Zigarettenpackungen zu schaffen. Dem 16-Jährigen war offenbar noch kurz vor Eintreffen der Streifen die Flucht aus dem Markt gelungen, die jedoch hinter dem Gebäude ihr Ende fand. Dort hatte er vergeblich versucht, sich vor der Polizei in einem Gebüsch zu verstecken.

Ermittler suchen Zeugen zu weiterem Einbruch in der Innenstadt

Noch keinen Tatverdacht haben die Ermittler der Kasseler Kripo bei einem weiteren Geschäftseinbruch, der sich ebenfalls in der vergangenen Nacht in der Innenstadt ereignete. Auch ein möglicher Zusammenhang zu den Tatverdächtigen wird aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe derzeit geprüft. Gegen 4:20 Uhr waren bislang noch unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Treppenstraße eingebrochen. Auch dort brachen Einbrecher gewaltsam die Glasschiebetür auf und entwendeten anschließend etwa 20 bis 25 Bekleidungsstücke der Marke Lacoste im Wert von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell