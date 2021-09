Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksame Zeugin führt Polizei zu zwei Fahrraddieben

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am gestrigen Mittwochabend die Festnahme von zwei Fahrraddieben ermöglicht. Die 30-Jährige hatte im Vorbeigehen zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie diese sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße an Fahrrädern zu schaffen machten. Als sie die beiden ansprach, ergriffen sie die Flucht. Wenige Minuten später, gegen 21:30 Uhr, entdeckte die Kasselerin die beiden Jungen in der Nähe wieder. Da jeder von ihnen nun plötzlich ein Mountainbike mitführte, rief die aufmerksame Zeugin die Polizei und blieb den mutmaßlichen Dieben auf den Fersen. Über Handy lotste sie die heraneilenden Streifen des Polizeireviers Mitte zu den beiden Jugendlichen. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen und den 17-Jährigen aus Kassel im Kirchweg fest. In unmittelbarer Nähe fanden die Polizisten auch die von der Zeugin beschriebenen Mountainbikes, ein grau-pinkes der Firma Rockmachine und ein blau-schwarzes der Firma Giant. Die Beamten gehen davon aus, dass beide Räder im Bereich der Goethestraße oder angrenzender Straßen gestohlen worden waren und stellten diese sicher. Bei einem der Festgenommenen fanden sie im Rucksack zudem Aufbruchswerkzeug. Die Herkunft der Mountainbikes ist noch nicht geklärt, die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Beamten brachten die beiden Jugendlichen auf die Dienststelle. Sie müssen sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von ihrer Mutter von der Dienststelle abgeholt. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell