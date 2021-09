Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer missachtet Vorfahrt von Pedelec-Fahrer: 30-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Ein Autofahrer hat am gestrigen Mittwochnachmittag beim Abbiegen von der Kohlenstraße einem von hinten kommenden Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Der 30 Jahre alte Pedelec-Fahrer fuhr daraufhin gegen die rechte Seite des Pkw und verletzte sich schwer am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 16:10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der aus der Schweiz stammende 53-jährige Fahrer eines VW Polo war auf der Kohlenstraße von der Eugen-Richter-Straße kommend in Richtung Schönfelder Straße unterwegs. Unmittelbar hinter der Christian-Reul-Straße bog er mit seinem Wagen nach rechts auf das Gelände der dortigen Tankstelle ab. Dabei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des von hinten kommenden und auf dem Radfahrstreifen fahrenden Pedelec-Fahrers, der bei dem folgenden Zusammenstoß schwer verletzt wurde. An Pkw und Pedelec waren Sachschäden von insgesamt rund 2.000 Euro entstanden. Der 53-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

