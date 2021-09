Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer fährt Ampel an Auestadionkreuzung um: Ausfall der Anlage sorgte für Behinderungen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Ein Autofahrer hat am heutigen Mittwochvormittag an der Auestadionkreuzung einen Ampelmast umgefahren und für einen Ausfall der gesamten Ampelanlage gesorgt. Für den 40 Jahre alten Fahrer, dessen Wagen erheblich beschädigt wurde, ging der Unfall offenbar glimpflich aus. Äußerlich unverletzt brachte ihn ein Rettungswagen vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war der 40-Jährige aus Baunatal gegen 10 Uhr mit einem VW Tiguan auf der Frankfurter Straße stadteinwärts unterwegs. Nachdem er die Kreuzung überquert hatte, war er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den auf einer Verkehrsinsel stehenden Mast der Fußgängerampel gefahren. Die Ampel wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. An dem neuwertigen VW Tiguan war nach Einschätzung der eingesetzten Beamten ein Totalschaden von ca. 50.000 Euro entstanden. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 11.30 Uhr. Die Reparaturarbeiten an der Ampelanlage dauerten darüber hinaus an, weshalb eine Verkehrsregelung des Kreuzungsbereichs durch das städtische Ordnungsamt erforderlich wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell