Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dieb von Pfefferminzlikör greift Ladendetektiv an: Couragierter Zeuge hilft bei Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein ertappter Dieb hat am gestrigen Montagabend in der Kasseler Innenstadt einen Ladendetektiv angegriffen. Dank eines zu Hilfe eilenden Zeugen konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 18-Jährige, der zwei Flaschen Pfefferminzlikör entwendet haben soll, muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Wie Beamte des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 19 Uhr wegen Ladendiebstahls zu dem Einkaufsmarkt in der Kurt-Schumacher-Straße / Mauerstraße gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen konnte die Streife dort den 18-Jährigen aus Korbach direkt von dem Ladendetektiv in Empfang nehmen. Wie der Mitarbeiter des Marktes schilderte, hatte er den jungen Mann beim Diebstahl von den zwei Likörflaschen beobachtet und anschließend nach Verlassen des Marktes angesprochen. Der Tatverdächtige habe ihn jedoch angegriffen und versucht, dem Festhalten durch Schläge und Tritte zu entkommen, ohne dass er dabei jedoch verletzt wurde. Mithilfe des couragierten Zeugen, einem 27-Jährigen aus Kassel, gelang es dem Ladendetektiv den 18-Jährigen noch im Besitz des Diebesguts festzuhalten. Der Tatverdächtige, der sich inzwischen wieder beruhigt hatte, musste die Beamten des Reviers Mitte anschließend für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

