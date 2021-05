Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Haßloch (ots)

Am Freitag, 30.04.2021, gegen 14:35 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen PKW, welcher auffällig unsicher von NW-Mußbach Richtung Haßloch geführt werde. Der PKW konnte durch die eingesetzte Funkstreife der Polizeiinspektion Haßloch an einer Tankstelle in Haßloch festgestellt werden. Am PKW konnte ein 60-jähriger Mann angetroffen werden, welcher jedoch die Fahrereigenschaft abstritt. Diese konnte ihm jedoch im Verlauf der getroffenen Maßnahmen, u. a. anhand einer Videoaufzeichnung an der Tankstelle, zweifelsfrei nachgewiesen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Seine Beifahrerin (Ehefrau) konnte trotz vorhandenen Führerscheins die Fahrt ebenso nicht fortsetzen, da ein von ihr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,57 Promille ergab. Die Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Nüchternheit der Frau vorübergehend sichergestellt.

