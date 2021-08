Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Verkehrsdelikt/ Polizei sucht weitere Zeugen

Goch (ots)

Am Dienstag (24. August 2021) gegen 12.50 Uhr wurde eine VW-Fahrerin, die auf der Kalkarer Straße in Richtung Goch unterwegs war, von zwei PS-starken Mercedes überholt. Der vorausfahrende silberne Mercedes setzte in Höhe der Reuterstraße trotz eines entgegenkommenden rötlichen Pkw zum Überholen an. Die Autofahrerin wich auf den angrenzenden Grünstreifen aus, da sich zu diesem Zeitpunkt gleich drei Autos nebeneinander auf der B 67 befanden. Der silberne Mercedes fuhr unbeirrt in Richtung Goch weiter, der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt in Richtung eines Bauernmarkts fort. Kurz darauf wurder der VW von einem schwarzen Mercedes mit Gelderner-Städtekennung überholt, auch dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Goch weiter und bog an der nächsten Ampelkreuzung nach links auf den Ostring ab. Die Polizei bittet Zeugen, die das Fahrzeuggespann bestehend aus dem silbernen und schwarzen Mercedes zu der o.g. Uhrzeit gesehen haben und auch von der rücksichtslosen Fahrweise gefährdet wurden, sich bei der Polizei zu melden. Weiterhin wird noch der Fahrer des rötlichen Pkw gesucht.

Hinweise werden bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

