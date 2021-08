Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg- (Nachtragsmeldung zur Meldung vom 24.08.2021 - 15:29 Uhr) Reiterinnen schildern Beobachtungen im Wald/ Sachverhalt geklärt - kein Hinweis auf Straftaten

Kranenburg (ots)

Mit Bezug auf die in der Meldung vom 24. August 2021 wiedergegebenen Zeugenaussagen konnte der Sachverhalt heute geklärt werden. Ein Mann hatte sich auf den öffentlichen Aufruf bei der Kripo gemeldet und gab an, der Beschriebene zu sein. Er sei an dem besagten Abend mit seinem autistischen Sohn im Wald gewesen. Beamte der Kriminalpolizei suchten Vater und Sohn heute zuhause auf, machten sich selbst ein Bild und klärten den Sachverhalt abschließend. Hinweise auf Straftaten liegen weiterhin nicht vor. (cs)

