Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Kita eingebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in eine Kindertagesstätte in der Waldstraße eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Die Täter entwendeten Bargeld und diverse Schlüssel. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

