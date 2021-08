Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

16-jähriger Radfahrer gestürzt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Mittwoch (25. August 2021) gegen 07:15 Uhr war ein 16-Jähriger aus Goch mit seinem Fahrrad auf der Eyckschestraße in Richtung Alte Klever Straße unterwegs. Als er nach ersten Aussagen wegen einer am Sattel verhedderten Tasche abgelenkt war, kam er zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 16-Jährige am Handgelenk. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Mountainbike des Jugendlichen entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell