Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus PKW

Täter lösen Alarm aus

Bedburg-Hau (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (25. August 2021) gegen 02:25 Uhr sind unbekannte Täter ohne Aufbruchsspuren in eine Mercedes E-Klasse eingedrungen, die auf der Einfahrt eines Hauses an der Funkturmstraße abgestellt war. Sie entwendeten eine Sonnenbrille aus dem Wagen. Bei dem Versuch, auch die Garage des Hauses zu öffnen, lösten die Täter einen Alarm aus und ließen von ihrem Vorhaben ab. Eine Zeugin hörte das Alarmsignal und zudem schnelle Schritte, die sich in Richtung Gocher Landstraße entfernten. Weitere Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

