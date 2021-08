Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Einbruch/ Täter brechen in Firmenhalle ein

Weeze (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. August 2021) in eine Firmenhalle an der Katharinenstraße ein. Die Firma ist im Sanitärbereich tätig. Das Gelände von einem Zaun umgeben und durch ein Tor gesichert. Die Täter brachen das Tor auf, fuhren auf das Gelände zur Lagehalle und öffneten dort auf derzeit nicht bekannte Weise das Rolltor. Im Inneren der Lagerhalle versetzten die Unbekannten drei Gabelstapler, brachen das Vorhängeschloss eines kleinen Nebenraumes auf und entwendeten diverse Kupferverbindungen sowie drei Mobiltelefone. Vermutlich waren die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs, mit dem sie auch auf das Gelände fuhren. Mit ihrer hochwertigen Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen und Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell