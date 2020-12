Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Sundern: Zwischen Sonntag und Dienstag versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Gräfenbergring einzubrechen. Die Täter bohrten das Schloss an und versuchten vergeblich die Wohnungstür aufzuhebeln. In die Wohnung gelangten sie aber nicht. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

