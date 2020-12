Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Angefahren und geflüchtet

ArnsbergArnsberg (ots)

Beim Freikratzen der Windschutzscheibe touchierte ein Auto die Hand eines 38-jährigen Arnsbergers. Dieser erlitt leichte Verletzungen durch den Zusammenstoß. Das Fahrzeug flüchtete nach dem Unfall. Der Mann kratzte am Montag gegen 06.45 Uhr die Windschutzscheibe seines Autos frei. Hierbei stand er am Straßenrand. Als ein Auto in Richtung Niedereimer fuhr, touchierte der Außenspiegel die Hand des Mannes. Das Auto fuhr anschließend weiter. Das Auto war zuvor von der Hallenstraße auf die Jägerstraße abgebogen. Hinweise zu dem flüchtigen Auto liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

