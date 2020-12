Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beschädigtes Auto gesucht

ArnsbergArnsberg (ots)

Erst am nächsten Tag meldete ein 63-jähriger Autofahrer einen Unfall auf der Grimmestraße. Die Polizei sucht jetzt nach dem beschädigten, zweiten Fahrzeug. Am 26. November gegen 18.15 Uhr fuhr der Autofahrer auf der Grimmestraße in Richtung Breitenbruch. Hierbei touchierte er den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Die genaue Örtlichkeit kann der Mann aus Minden nicht benennen. Ein beschädigter Pkw von der Grimmestraße ist der Polizei bislang nicht gemeldet worden. Unfallzeugen oder der geschädigte Autobesitzer werden gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell