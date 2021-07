Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schrottsammler überprüft

Euskirchen / Schleiden (ots)

Polizeibeamte hielten am Donnerstag (16.55 Uhr) in Euskirchen in der Alfred-Nobel-Straße im Rahmen einer Streifenfahrt ein Fahrzeug mit drei jungen Männern aus Bochum an. Im Kofferraum befanden sich diverser Elektroschrott und weitere Schrottgegenstände. Die oben genannten Betroffenen führten keine Reisegewerbekarte mit.

Auch in Schleiden-Olef wurde im Johannesweg (14.43 Uhr) ein Fahrzeug von drei jungen Männern kontrolliert. Auf der Ladefläche des Pkw wurden diverse verschlammte Gegenstände aufgefunden. Gegen die drei Betroffenen ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden und Sicherheitsleistungen erhoben. Die transportierten Gegenstände wurden auf dem behördlichen Lagerplatz abgeladen. Die Männer erhielten Platzverweise.

