Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuer sprang auf Hecke über

Zülpich-Füssenich (ots)

Ein Mann (54) aus Zülpich wollte am Donnerstagnachmittag (15.30 Uhr) Unkraut am Fuße seiner Thujahecke in der Oststraße abflämmen, wobei das Feuer auf die Hecke übersprang. Diese brannte dann auf einer Breite von 15 Metern an der Straßenseite des Grundstücks. Ein gegenüber geparktes Fahrzeug wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

