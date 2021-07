Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Kettcar gegen Abflussrohr

Weilerswist-Metternich (ots)

Ein 18-Jähriger aus Euskirchen befuhr am Mittwoch (18.15 Uhr) die Bergstraße in Fahrtrichtung Meckenheimer Straße mit seinem Kettcar. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Abflussrohr an einer Hauswand. Danach überschlug sich der junge Mann und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

