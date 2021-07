Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus einer Garage

Euskirchen (ots)

Zwischen dem 20.07.2021 und 26.07.2021 wurden in einer Garage in Euskirchen in der Straße Am Mitbach mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen. Es handelt sich um Geräte der Marke Stihl. Die Garage war geschlossen, jedoch nicht verriegelt. Der Wert der Geräte liegt in einem mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell