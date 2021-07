Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Euskirchen (ots)

Eine 40-jährige Frau aus Mechernich befuhr am Montagmorgen die Billiger Straße in Richtung Euskirchen und übersah dabei, dass die Ampel an der Kreuzung Höhe Eifelring außer Betrieb war. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 29-jährigen Pkw-Fahrerin aus Nettersheim. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

