Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug

Weilerswist (ots)

Ein 36-jähriger Angestellter aus Euskirchen war am Montagabend (26.07.2021) gegen 19.10 Uhr auf dem Weg zur Bank um dort die Tageseinnahmen einer Tankstelle aus Euskirchen einzahlen zu wollen. Der Euskirchener hielt auf dem Parkplatz Rahmbusch an der Landstraße 194 kurz hinter Weilerswist an, um auszutreten. Bei seiner Rückkehr zu seinem Pkw (Ford Fusion) fand er sein Fahrzeug mit geöffneter Beifahrertür vor. Er bemerkte direkt das Fehlen seiner schwarzen Geldtasche aus Kunstleder. Bei den Einnahmen handelt es sich um einen unterstelligen fünffachen Euro-Betrag. Der Angestellte gab an, dass ein älteres blaues Fahrzeug auf den Parkplatz Richtung Brühl davon fuhr.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell