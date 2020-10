Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brandstiftung? Die Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Feldscheune im Bereich Rixfeld

Vogelsbergkreis (ots)

Brandstiftung? Die Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Feldscheune

Herbstein - Am Donnerstagnachmittag (22.10.), gegen 17 Uhr, brannte eine Feldscheune in der Feldgemarkung Rixfeld - circa 500 Meter von der B 275 entfernt. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch. In der Scheune befanden sich landwirtschaftliche Maschinen. Verletzt wurde niemand. Auch wenn die genaue Brandursache derzeit noch unklar ist, hält die Alsfelder Kriminalpolizei eine Brandstiftung für wahrscheinlich.

Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können oder verdächtige Personen und Fahrzeuge vor Ausbruch des Feuers im Bereich des Brandorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der entstande Sachschaden beträgt noch ersten vorläufigen Schätzungen rund 10.000 Euro.

