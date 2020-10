Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad geklaut; Autoscheibe eingeschlagen; Handy aus Turnhalle entwendet

Fulda (ots)

Fahrrad geklaut

Fulda - Zwischen Dienstagnachmittag (20.10.) und Mittwochmorgen (21.10.) stahlen Unbekannte ein schwarz-grünes Damenrad der Marke Stevens Modell Tonga. Das Fahrrad stand in der Dientzenhoferstraße und war gesichert. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 630 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen

Hünfeld - Unbekannte haben Donnerstagnachmittag (22.10.) einen PKW in der Bahnhofstraße beschädigt. Der graue Skoda Fabia stand auf einem Langzeitparkplatz und die Heckscheibe wurde zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Handy aus Turnhalle entwendet

Fulda - Am Donnerstagvormittag (22.10.) schlichen sich Unbekannte in eine Schulturnhalle in der Leipziger Straße und stahlen aus einem der Umkleideräume ein Handy der Marke Samsung Modell Galaxy S 9+. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 650 Euro.

Stefanie Burmeister

