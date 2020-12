Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Beim Rückwärtsfahren mit Fußgänger kollidiert

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein 31 Jahre alter Fußgänger, als er am späten Montagmorgen von einem Transporter übersehen wurde und dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug.

Gegen 11:10 Uhr wollte der 27 Jahre alte Logistik-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einem Firmengelände in der Straße "Langenmorgen" in Bretten fahren. Hierbei übersah er den unmittelbar hinter dem Fahrzeug stehenden 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell