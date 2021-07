Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in einer Doppelhaushälfte

Zülpich (ots)

In der Wilhelm-Falkenberg-Straße in Zülpich-Niederelvenich kam es am Dienstag gegen 02.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Doppelhaushälfte kam es zu einem Brand. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Es wird davon ausgegangen, dass der Brand durch einen defekten Bautrockner ausgelöst wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell