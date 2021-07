Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Elektrofachmarkt

Euskirchen (ots)

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr drangen mehrere unbekannte Personen in einen Elektrofachmarkt in der Veybachstraße in Euskirchen ein. Sie entwendeten circa 50 Smartphones und circa zehn Notebooks. Der Wert liegt in einem mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden. Circa sechs bis acht Personen, alle männlich und zwischen 25 bis 30 Jahre alt. Zwei Personen hatten eine Glatze. Eine Person trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Adidas-Streifen.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell