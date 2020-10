Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

26. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.10.2020 - Büchen

Am Samstagmorgen ist es aus noch unklarer Ursache zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Büchen gekommen.

Gegen 06:40 Uhr alarmierten die Bewohner des Hauses die Einsatzkräfte, nachdem sie das Feuer im Terrassenbereich des Wohnhauses bemerkten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Objekt hauptsächlich im Außenbereich der Terrasse und des darüber liegenden Dachstuhls. Ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Objekt konnte durch die Feuerwehren aus Büchen, Büchendorf, Schwarzenbek und Müssen verhindert werden.

Beide Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Erkenntnisse zur Brandursache liegen bis jetzt noch nicht vor. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Geesthacht übernommen.

