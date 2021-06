Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210616.4 Tellingstedt: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Tellingstedt (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es in Tellingstedt auf einer Windkraftanlagenbaustelle zu einem Diebstahl von etlichen Litern Dieselkraftstoff gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 06.00 Uhr, begaben sich Unbekannte vermutlich mit einem Fahrzeug auf eine Baustelle in der Hamburger Straße. Dort öffneten sie den bereits in der Vergangenheit aufgebrochenen Deckel des Tankes eines Baggers und entwendeten etwa 100 Liter Diesel. Zudem stahlen die Diebe aus zwei Dieselpumpen ebenfalls Kraftstoff. Der Wert der Beute dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 2049910 wenden.

Merle Neufeld

